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14 ноября, 13:15

Транспорт

Исторические горельефы вернули на станцию метро "Электрозаводская"

Исторические горельефы вернули на станцию метро "Электрозаводская"

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На станцию метро "Электрозаводская" вернули исторические горельефы, ранее демонтированные из-за установки гермозатвора. Теперь они украшают стену в переходе на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).

Специалисты демонтировали скульптурные композиции "Путейцы" и "Работницы Электрозавода" с пилонов исторической платформы Арбатско-Покровской линии. Работы проводились в середине прошлого века и после этого горельефы были признаны утерянными. Однако несколько лет назад они были найдены на складе электродепо "Измайлово".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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