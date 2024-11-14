Исторические горельефы вернули на станцию метро "Электрозаводская"

На станцию метро "Электрозаводская" вернули исторические горельефы, ранее демонтированные из-за установки гермозатвора. Теперь они украшают стену в переходе на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).

Специалисты демонтировали скульптурные композиции "Путейцы" и "Работницы Электрозавода" с пилонов исторической платформы Арбатско-Покровской линии. Работы проводились в середине прошлого века и после этого горельефы были признаны утерянными. Однако несколько лет назад они были найдены на складе электродепо "Измайлово".

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