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13 ноября, 17:45

Транспорт

Синяя подсветка на станции метро "Полежаевская" нужна для безопасности пассажиров

Синяя подсветка на станции метро "Полежаевская" нужна для безопасности пассажиров

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Синяя подсветка появилась на станции метро "Полежаевская". Ее зажгли вдоль платформы для безопасности пассажиров.

Синий цвет выделяет один из путей. Как объясняют в Дептрансе, подсветка привлекает внимание пассажиров. Она находится под краем платформы, поэтому не мешает машинистам. На станции расположено сразу три пути. Новая подсветка информирует о наличии одного из них в центре зала.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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