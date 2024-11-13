13 ноября, 17:45Транспорт
Синяя подсветка на станции метро "Полежаевская" нужна для безопасности пассажиров
Синяя подсветка появилась на станции метро "Полежаевская". Ее зажгли вдоль платформы для безопасности пассажиров.
Синий цвет выделяет один из путей. Как объясняют в Дептрансе, подсветка привлекает внимание пассажиров. Она находится под краем платформы, поэтому не мешает машинистам. На станции расположено сразу три пути. Новая подсветка информирует о наличии одного из них в центре зала.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.