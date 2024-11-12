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12 ноября, 07:15

Транспорт

Новый проезд появится у станции метро "Тимирязевская"

Новый проезд появится у станции метро "Тимирязевская"

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Новый проезд у станции метро "Тимирязевская" разгрузит соседние улицы

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Новый проезд, который появится у станции метро "Тимирязевская", позволит разгрузить соседние улицы. Длина дороги с одной полосой в каждом направлении составит 450 метров.

Проезд пройдет параллельно Дмитровскому шоссе и позволит быстрее добираться до детской поликлиники и военного комиссариата на улице Яблочкова. Вдоль проезда оборудуют тротуары, построят надземные пешеходные переходы.

Кроме того, территорию вокруг благоустроят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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