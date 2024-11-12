12 ноября, 07:15Транспорт
Новый проезд появится у станции метро "Тимирязевская"
Новый проезд, который появится у станции метро "Тимирязевская", позволит разгрузить соседние улицы. Длина дороги с одной полосой в каждом направлении составит 450 метров.
Проезд пройдет параллельно Дмитровскому шоссе и позволит быстрее добираться до детской поликлиники и военного комиссариата на улице Яблочкова. Вдоль проезда оборудуют тротуары, построят надземные пешеходные переходы.
Кроме того, территорию вокруг благоустроят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.