Ограничения на работу аэропортов Москвы сняты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные ограничения, которые вводились в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, сняты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

За время действия этих ограничений на запасные аэродромы оказались вынуждены уйти 36 самолетов.

При этом экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приложили все усилия для обеспечения безопасности полетов. Это обстоятельство было главным приоритетом, подчеркнули в ведомстве.

В Домодедово и Жуковском ограничения действовали с 08:03, а в Шереметьево – с 09:45 по московскому времени. Все это время авиагавани не принимали и не отправляли авиарейсы.

Это решение было принято для обеспечения безопасности полетов на фоне массированной атаки украинских беспилотников на столичный регион. Так, Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых БПЛА в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Сначала система ПВО сбила два беспилотника в Раменском городском округе. Через некоторое время глава города заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Затем еще 10 беспилотников сбили в городских округах Раменское и Домодедово. Кроме того, три беспилотника смогли перехватить в Раменском и Коломне, а еще семь – в Домодедово, Раменском и Коломне.

