Собянин: сбито еще семь направлявшихся в сторону Москвы БПЛА

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Системы ПВО РФ сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Таким образом, как уточнил мэр столицы, на данный момент всего уничтожено 32 дрона.

Собянин ранее сообщал о 25 сбитых БПЛА под Москвой. Атаки были отражены в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Сначала система ПВО сбила два беспилотника в Раменском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков дрона нет ни разрушений, ни пострадавших.

Через некоторое время глава города заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Затем еще 10 беспилотников сбили в городских округах Раменское и Домодедово. Кроме того, три беспилотника смогли перехватить в Раменском и Коломне. Сотрудники экстренных служб работают на местах происшествия.

