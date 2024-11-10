Собянин: летевшие к Москве БПЛА уничтожены в Раменском городском округе

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 2 беспилотников, летевших на Москву, утром в воскресенье, 10 сентября. Они были сбиты в Раменском городском округе, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По предварительной информации, на месте падения обломков дрона нет ни разрушений, ни пострадавших, подчеркнул мэр. В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

