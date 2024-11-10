ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ над российскими регионами за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были запущены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Их удалось перехватить над 4 регионами России, заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Так, ПВО уничтожили 17 дронов над территорией Брянской области, еще 3 – над Ростовской областью, 2 – над территорией Белгородской области и 1 был сбит над Курской областью. Все эти беспилотники относились к самолетному типу.

Таким образом боевики киевского режима пытались совершить террористическую атаку, целью которой должны были стать объекты, расположенные на территории России, указали в ведомстве.

Накануне два человека пострадали после атаки украинских дронов в селах Белгородской области. Так, в селе Устинка дрон-камикадзе нанес удар по припаркованной легковушке, из-за чего была ранена женщина, а селе Цаповка после атаки FPV-дрона ранение получил боец самообороны.