10 ноября, 07:07Происшествия
Еще 14 беспилотников сбиты над территорией Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО в Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим доблестным защитникам!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Ранее ночью над территорией региона уже были сбиты три беспилотника ВСУ. При первой воздушной атаке также обошлось без пострадавших.
Кроме того, вражеские дроны были обнаружены и уничтожены над Ростовской областью. Украинские войска попытались атаковать с помощью БПЛА город Каменск-Шахтинский, однако все беспилотники были обезврежены.
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