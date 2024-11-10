Еще 14 беспилотников сбиты над территорией Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО в Брянской области уничтожили еще 14 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим доблестным защитникам!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее ночью над территорией региона уже были сбиты три беспилотника ВСУ. При первой воздушной атаке также обошлось без пострадавших.

Кроме того, вражеские дроны были обнаружены и уничтожены над Ростовской областью. Украинские войска попытались атаковать с помощью БПЛА город Каменск-Шахтинский, однако все беспилотники были обезврежены.