Три украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Сбитые дроны относились к самолетному типу. В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 9 ноября два человека пострадали после атаки украинских дронов в селах Белгородской области. В частности, в селе Устинка дрон-камикадзе нанес удар по припаркованной легковушке. В результате оказалась ранена женщина.

Еще три человека получили травмы при атаках ВСУ в белгородском селе Новое. Украинские военные сбросили взрывные устройства с БПЛА на территорию частного домовладения.