Собянин: отражена еще одна попытка атаки украинских БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Сергей Собянин заявил об отражении еще одной попытки украинских БПЛА атаковать Москву. Так, в воскресенье, 10 ноября, средства ПВО сбили еще три беспилотника, сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Их удалось перехватить в городских округах Раменское и Коломна. Специалисты экстренных служб уже приступили к работе на месте происшествия.

Собянин ранее сообщал о 22 сбитых БПЛА под Москвой. Атаки были отражены в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Сначала система ПВО сбила два беспилотника в Раменском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков дрона нет ни разрушений, ни пострадавших.

Через некоторое время глава города заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Затем еще 10 беспилотников сбили в городских округах Раменское и Домодедово. Сотрудники экстренных служб работают на местах происшествия.

