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10 ноября, 08:47

Мэр Москвы

Собянин: еще два беспилотника ликвидированы в Раменском городском округе

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Силами ПВО Минобороны РФ в Раменском городском округе сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву, в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Мэр Москвы ранее сообщал об отражении атаки двух беспилотников, летевших на Москву. Они также были сбиты в Раменском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков дрона нет ни разрушений, ни пострадавших, указывал Собянин.

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