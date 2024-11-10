Собянин: сбиты еще восемь беспилотников, следовавших к Москве

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Силы противовоздушной обороны РФ сбили еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна утром в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – написал мэр.

Ранее Собянин сообщал о четырех сбитых БПЛА в Раменском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков нет ни разрушений, ни пострадавших, указывал градоначальник.

