Росавиация сообщила об ограничении работы аэропортов Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения были введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Ограничения действуют в этих авиагаванях с 08:03 по московскому времени 10 ноября. На данный момент аэропорты не принимают и не отправляют авиарейсы.

При этом экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней прикладывают все усилия для сохранения безопасности пассажиров, подчеркнули в ведомстве, назвав это главным приоритетом.

Ранее Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников, летевших на Москву, в воскресенье, 10 ноября. Они были сбиты в Раменском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков дрона нет ни разрушений, ни пострадавших.

Через некоторое время мэр заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.

