Собянин: сбито еще пять БПЛА в городских округах Раменское и Домодедово

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 5 беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово в воскресенье, 10 ноября, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб работают на местах происшествия.

Ранее мэр сообщил об отражении атаки двух беспилотников, летевших на Москву. Они были сбиты в Раменском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков дрона нет ни разрушений, ни пострадавших.

Через некоторое время глава города заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

В общей сложности к настоящему моменту над столичным регионом перехвачено 17 дронов.

