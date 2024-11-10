Система ПВО сбила 22 летевших к Москве БПЛА – Собянин

Фото: телеграм-канал Readovka

Система противовоздушной обороны РФ сбила 22 беспилотника, летевших на Москву, утром в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как уточнил мэр, при отражении атаки вражеских дронов было сбито еще пять в городских округах Раменское и Домодедово.

Собянин ранее сообщал о 17 сбитых БПЛА под Москвой. Атаки были отражены в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Сначала система ПВО сбила два беспилотника в Раменском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков дрона нет ни разрушений, ни пострадавших.

Через некоторое время глава города заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Затем еще 5 беспилотников сбили в городских округах Раменское и Домодедово. Сотрудники экстренных служб работают на местах происшествия.

