Росавиация сообщила об ограничении работы аэропорта Шереметьево

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Временные ограничения были введены на работу аэропорта Шереметьево. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Росавиации.

Ограничения начали действовать в 09:45 по московскому времени в воскресенье, 10 ноября. На протяжении некоторго периода времени авиагавань не будет принимать и отправлять авиарейсы.

По той же причине Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней прикладывают все усилия для сохранения безопасности пассажиров, подчеркнули в ведомстве, назвав это главным приоритетом.

Сергей Собянин ранее сообщил о 32 сбитых БПЛА под Москвой. Атаки были отражены в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Сначала система ПВО сбила два беспилотника в Раменском городском округе. Через некоторое время глава города заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Затем еще 10 беспилотников сбили в городских округах Раменское и Домодедово. Кроме того, три беспилотника смогли перехватить в Раменском и Коломне, а еще семь – в Домодедово, Раменском и Коломне.

