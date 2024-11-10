Один человек пострадал в результате атак БПЛА в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В результате массированной атаки беспилотников на столичный регион в воскресенье, 10 ноября, пострадал один человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его данным, в результате падения беспилотников в Раменском загорелись 2 дома, расположенные в поселке Становое. Из-за осколков дронов пострадала 52-летняя женщина.

Она была госпитализирована с ожогами лица, шеи и рук. В настоящий момент пострадавшая находится в состоянии средней тяжести, врачи поместили женщину в реанимацию.

Воробьев обещал оказать ей всю необходимую помощь. По его словам, на месте происшествия уже работают оперативные службы региона.

Собянин ранее сообщал о 32 сбитых БПЛА под Москвой. Атаки были отражены в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Сначала система ПВО сбила два беспилотника в Раменском городском округе. Через некоторое время глава города заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Затем еще 10 беспилотников сбили в городских округах Раменское и Домодедово. Кроме того, три беспилотника смогли перехватить в Раменском и Коломне, а еще семь – в Домодедово, Раменском и Коломне.

