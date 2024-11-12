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12 ноября, 15:45

Транспорт

Архитектурное панно установили на платформе будущей станции метро "ЗИЛ" в Москве

Архитектурное панно установили на платформе будущей станции метро "ЗИЛ" в Москве

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Архитектурное панно установили на платформе будущей станции метро "ЗИЛ". Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что композиция длиной 45 метров и высотой почти 6,5 метра выполнена из многослойных алюминиевых панелей.

Художественная концепция проекта посвящена истории завода имени Лихачева. Перед пассажирами предстанут изображения наиболее знаковых автомобилей завода с датами их производства.

На сегодняшний день станция "ЗИЛ" готова на 76%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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