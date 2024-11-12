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12 ноября, 11:15

Транспорт

Московские центральные диаметры изменили транспортные привычки жителей столицы

Московские центральные диаметры изменили транспортные привычки жителей столицы

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Московские центральные диаметры (МЦД) изменили транспортные привычки жителей столицы. На городских вокзалах пересекаются ключевые транспортные артерии: железные дороги, метро, МЦК и наземный транспорт. Это позволяет москвичам экономить время и деньги.

Заместитель директора Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ Александр Чекмарев отметил, что в рамках развития проекта МЦД строятся новые и реконструируются старые остановочные пункты. Часть из них смещается ближе к станциям метро и МЦК, что сокращает дистанцию для пересадки между железнодорожными направлениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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