Московские центральные диаметры изменили транспортные привычки жителей столицы

Московские центральные диаметры (МЦД) изменили транспортные привычки жителей столицы. На городских вокзалах пересекаются ключевые транспортные артерии: железные дороги, метро, МЦК и наземный транспорт. Это позволяет москвичам экономить время и деньги.

Заместитель директора Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ Александр Чекмарев отметил, что в рамках развития проекта МЦД строятся новые и реконструируются старые остановочные пункты. Часть из них смещается ближе к станциям метро и МЦК, что сокращает дистанцию для пересадки между железнодорожными направлениями.

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