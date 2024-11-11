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11 ноября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Сити. Едим": средиземноморская кухня по-московски

На Красной площади работает интерактивный музей

Собянин: на станцию метро "Электрозаводская" вернули исторические горельефы

В Москве уделяют особое внимание сохранению памятников архитектуры

Обитатели павильона "Ластоногие" Московского зоопарка готовятся к зиме

Интерактивный музей работает на Красной площади

Территории всех городских вокзалов МЦД будут благоустроены по единому стандарту

Москвичи могут воспользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей" при переезде

Зимний сезон стартовал в Московской усадьбе Деда Мороза

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Готовность станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро составляет 76%, сообщил Сергей Собянин. Ее открытие позволит жителям юга Москвы пользоваться новыми маршрутами.

"Площадь промзоны Силикатные улицы до редевелопмента составляла около 140 га. Сегодня часть территории уже преобразилась. Вместо заброшенных построек появляются современные жилые дома, благоустроенные дворы и объекты социальной инфраструктуры", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Хорошёво-Мнёвниках появится крупный спорткомплекс для занятий разными видами тенниса. Он станет частью спортивного кластера, который формируется на территории Мнёвниковской поймы.

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