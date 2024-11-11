Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Готовность станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро составляет 76%, сообщил Сергей Собянин. Ее открытие позволит жителям юга Москвы пользоваться новыми маршрутами.

"Площадь промзоны Силикатные улицы до редевелопмента составляла около 140 га. Сегодня часть территории уже преобразилась. Вместо заброшенных построек появляются современные жилые дома, благоустроенные дворы и объекты социальной инфраструктуры", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Хорошёво-Мнёвниках появится крупный спорткомплекс для занятий разными видами тенниса. Он станет частью спортивного кластера, который формируется на территории Мнёвниковской поймы.