В центре столицы появилась зона отдыха с прудом и шезлонгами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре столицы появилась общественная зона отдыха с прудом и шезлонгами, сообщил главный архитектор столицы, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Речь идет о зоне площадью девять тысяч квадратных метров в Хамовниках, в благоустройство которой девелопер вложил 385 миллионов рублей. Пейзажный парк открыт для всех жителей города.

"Мы наблюдаем хороший тренд, когда девелоперы в своих проектах учитывают особенности места и учитывают их не только в архитектуре, но и в ландшафтном дизайне. Вода традиционно притягивает людей, я уверен, что новая общественная зона с искусственным прудом площадью 2,6 тысячи квадратных метров многим понравится. В парке можно погулять в тишине, отдохнуть на деревянной террасе у водной глади", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Он рассказал, что на прилегающей территории установили скамьи, а на деревянной террасе разместили комфортные гамаки и шезлонги с теневыми навесами. По периметру водоема расположились прогулочные дорожки, вымощенные клинкерным кирпичом.

Для спортсменов появилась беговая дорожка с резиновым покрытием длиной 426 метров. Вечером и ночью пейзаж дополняет атмосферное ландшафтное освещение. На территории зоны отдыха высадили 83 дерева, а также более 1,2 тысячи декоративных кустарников. Общая площадь озеленения составила три тысячи квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Центральном округе Москвы привели в порядок парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках и площадь перед зданием ТАСС.

По словам мэра, в парке "Усадьба Трубецких" за Московским дворцом молодежи по просьбам местных жителей обновили спортивную и игровую инфраструктуру. В парке обустроили площадку с большим игровым комплексом, а для ребят помладше установили игровое оборудование и большую песочницу с невысокими холмами с зацепами и трубой для ползания.

Кроме того, в парке есть три спортивных поля. Здесь заменили покрытия, оборудовали новые трибуны для болельщиков, раздевалки и ограждение по периметру. Рядом появилась еще одна спортивная зона для игры в настольный теннис, воркаута и занятий на силовых тренажерах.

Перед зданием ТАСС на Тверском бульваре разместили шесть новых стендов с 12 медиа экранами, на которых жители и гости города увидят новостные сюжеты, архивные и другие визуальные материалы. Также заменили плитку на площади, а на подпорных стенках сделали лавочки. На Делегатской улице в Тверском районе благоустроили территорию Музея декоративного искусства.