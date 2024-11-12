Шесть турбокольцевых перекрестков появятся в Москве. Сейчас их уже 13. Такая разметка снижает аварийность и повышает пропускную способность перекрестков. Один из них находится на пересечении Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе в Зеленограде.

Особая разметка появилась также на пересечении улиц Новомарьинской и Братиславской, Пролетарского проспекта с Кавказским бульваром и улиц Фестивальной и Онежской.

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