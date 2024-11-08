Столичный коммунальный флот готовят к зиме. Это суда, которые в теплое время года чистили Москву-реку и Яузу. Теперь им проведут необходимый ремонт и законсервируют до весны.

Сейчас на воде остались только два судна ледового класса и несколько быстроходных специализированных катеров, которые курсируют по незамерзающим участкам рек.

С апреля по октябрь коммунальный флот собрал более 600 тонн мусора и извлек со дна около 6,5 тысячи тонн песка и грунта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.