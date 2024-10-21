Банк России изучает возможность создания персональных QR-кодов для покупателей, что должно упростить процесс оплаты товаров и услуг через СПБ. В настоящее время продавец генерирует QR-код, который сканирует покупатель, но при использовании персонального кода сканировать будет уже работник магазина.

Ожидается, что это нововведение сделает оплату быстрее и удобнее. Однако эксперты отмечают, что для массового внедрения технологии необходимо решить вопросы безопасности и удобства использования, а также обеспечить возможность оплаты без онлайн-подключения на устройствах клиентов.

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