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18 октября, 11:30

Экономика

Оператор карт "Мир" представил новую систему для оплаты с помощью телефона

Оператор карт "Мир" представил новую систему для оплаты с помощью телефона

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Бесконтактная оплата картами с помощью телефона может вернуться. Новую систему под названием "Волна" представила Национальная система платежных карт, которая является оператором карт "Мир".

Старший преподаватель института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Роман Душкин уточнил, что главный вопрос, который стоит перед разработчиками, – вопрос безопасности. Эксперт предположил, что создателям нового способа оплаты придется приглашать "белых" хакеров, которые смогут оценить уровень защиты системы "Волна".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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