Собянин: на развитие образования в 2025 году в бюджете заложили 649,6 млрд рублей

На развитие образования в Москве в 2025 году направят почти 650 миллиардов рублей. О планах по модернизации всей инфраструктуры в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В проект бюджета заложили средства на большую программу реконструкции столичных школ. Кроме того, будут расширять сеть предпрофессиональных классов и продолжат проект по подготовке школьников к ЕГЭ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.