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15 октября, 09:45

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Собянин: на развитие образования в 2025 году в бюджете заложили 649,6 млрд рублей

Собянин: на развитие образования в 2025 году в бюджете заложили 649,6 млрд рублей

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

На развитие образования в Москве в 2025 году направят почти 650 миллиардов рублей. О планах по модернизации всей инфраструктуры в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В проект бюджета заложили средства на большую программу реконструкции столичных школ. Кроме того, будут расширять сеть предпрофессиональных классов и продолжат проект по подготовке школьников к ЕГЭ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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