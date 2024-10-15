15 октября, 09:45Новости
Собянин: на развитие образования в 2025 году в бюджете заложили 649,6 млрд рублей
На развитие образования в Москве в 2025 году направят почти 650 миллиардов рублей. О планах по модернизации всей инфраструктуры в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
В проект бюджета заложили средства на большую программу реконструкции столичных школ. Кроме того, будут расширять сеть предпрофессиональных классов и продолжат проект по подготовке школьников к ЕГЭ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.