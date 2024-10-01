ЦБ РФ: почти половина ипотечников погасят долг после 65 лет

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Количество ипотечных кредитов, при погашении которых возраст заемщика будет превышать 65 лет, достигло 48% в первом полугодии 2024 года. Этот показатель превышает прошлогодний уровень на 14 процентных пунктов, указано в материалах Банка России.

На этом фоне число заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте выше 60 лет равно 67%. Этот показатель в течение года вырос на 15 процентных пунктов.

Вместе с тем за год доля ипотечных кредитов, выданных на срок от 30 до 31 года, выросла на 6,8 процентного пункта, а от 25 до 31 года – на 4,2 процентного пункта.

Статистика ЦБ также свидетельствует о том, что в среднем заемщик, который получил ипотеку во втором квартале 2024 года, уже имел на тот момент один непогашенный кредит. Так, в течение двух лет число таких граждан выросло на 38%. При этом количество заемщиков, на которых оформлен только ипотечный кредит, стало снижаться и на 1 июля 2024 года составило 4,6 миллиона человек, подчеркнули в Центробанке.

На этом фоне половина россиян, на которых оформлена ипотека, имеют задолженность, размер которой варьируется от 1 до 4 миллионов рублей. При этом каждый третий ипотечный заемщик имеет задолженность, не превышающую 1 миллион рублей. Ее средний размер составляет 1,9 миллиона рублей.

Между тем, по данным ЦБ, доля государственной поддержки в ипотеке во втором квартале 2024 года достигла рекордных 82%. Предыдущий максимум – 75% – был зафиксирован в четвертом квартале прошлого года.