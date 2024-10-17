Жители 127 домов в Москве переехали в новые квартиры по программе реновации в сентябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жители 127 домов получили новые квартиры по программе реновации в сентябре. При этом больше всего новоселий оказалось в Гольянове, Измайлове и Марфине, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В сентябре жители Москвы оформили документы на приобретение квартир в 75 новых домах, которые были построены в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"Больше всего договоров на новое жилье в первый месяц осени заключили жители районов Гольяново и Измайлово – 727 и 354 человека соответственно. В Марфине правообладателями квартир стали 258 горожан", – уточнил он.

В рамках программы реновации жители Москвы получают квартиры, оснащенные электрическими плитами, сантехникой и осветительными приборами.

Вокруг новых домов созданы комфортные условия для жизни: оборудованы детские и спортивные площадки, а также благоустроена территория. В шаговой доступности от домов есть вся необходимая социальная инфраструктура.

Ранее стало известно, что с начала реализации программы реновации на западе Москвы под заселение передали 39 новостроек. Переселяться туда начали жители 151 старого дома, 105 из которых полностью расселены. Всего в ЗАО планируется расселить 548 домов, в которых живут больше 100 тысяч человек.

За все время реализации программы реновации более 19,6 тысячи жителей девяти районов ЗАО получили новые квартиры. Только с начала 2024 года почти 3,9 тысячи человек получили новое жилье, еще порядка 1,1 тысячи граждан определяются с выбором.