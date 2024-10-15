Более 100 домов расселили в ЗАО с начала реализации программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала реализации программы реновации на западе Москвы под заселение передали 39 новостроек. Переселяться туда начали жители 151 старого дома, 105 из которых полностью расселены. Об этом сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Всего в ЗАО планируется расселить 548 домов, в которых живут больше 100 тысяч человек. Им предоставят равнозначное жилье с улучшенной отделкой.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что переселение по реновации на западе города стартовало в апреле 2018 года. Из 105 расселенных домов 26 находятся в Можайском районе, 21 – в районе Фили-Давыдково, еще 18 – в Очаково-Матвеевском.

За все время реализации программы реновации более 19,6 тысячи жителей девяти районов ЗАО получили новые квартиры. Только с начала этого года почти 3,9 тысячи человек получили новое жилье, еще порядка 1,1 тысячи граждан определяются с выбором, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Столичные власти планируют построить и спроектировать семь миллионов квадратных метров жилья по программе реновации в течение трех лет. По словам Сергея Собянина, для этого в проекте бюджета заложено 1,2 триллиона рублей. Также в городе запланировано строительство соцобъектов и благоустройство.