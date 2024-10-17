Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Академическом районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новостройка на 581 квартиру введена в эксплуатацию в Академическом районе Москвы по программе реновации, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Жилой дом, расположенный по адресу улица Кедрова, дом 6, корпус 3, представляет собой 12 секций с разной этажностью общей площадью свыше 65 тысяч квадратных метров. Здесь же предусмотрен подземный паркинг на 223 автомобиля.

"В каждом помещении выполнили улучшенную отделку в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", – указал Слободчиков.

Фасад новостройки оформлен фиброцементными панелями светло-бежевых и терракотово-коричневых цветов. Предусмотрены 20 лифтов грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Территория вокруг здания также была благоустроена – здесь возвели места для отдыха, 4 детские и 2 спортивные площадки.

"Дом на улице Кедрова возвели за три года. Инспекторы комитета провели 14 выездных проверок на всех этапах строительства", – отметил Слободчиков.

Всего в столичном районе возвели уже 6 жилых комплексов по реновации, 5 из которых отданы под заселение. В них переезжают жители 14 устаревших зданий, уточнил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин объявил о решении сделать программу реновации жилого фонда постоянной, чтобы москвичи жили в современном жилье, а сама столица постоянно обновлялась. Мэр сообщил, что программа реновации выйдет на самоокупаемость к 2032 году.

