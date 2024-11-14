Сезон летней пассажирской навигации завершится на Москве-реке 14 ноября, сообщили в Дептрансе столицы.

В ведомстве подчеркнули, что сезон стартовал 24 апреля. За это время более 350 тысяч пассажиров круизных судов совершили поездки из Москвы в 50 городов России.

Особенно популярным стало "Московское золотое кольцо", маршрут которого начинается на Северном речном вокзале и проходит через несколько регионов, заканчиваясь на Южном речном вокзале столицы.

Смена погоды не влияет на работу электросудов. Речные трамваи продолжают курсировать по регулярным маршрутам, таким как Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники, на каждом из которых по шесть причалов.

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