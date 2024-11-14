Рухнувший в Джанкойском районе Крыма мост восстановят в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Обрушившийся мост в Джанкойском районе Крыма восстановят в полном объеме. Работы завершатся в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Предварительный объем финансирования составит около 180 миллионов рублей, отметил он.

Мост между селами Изумрудным и Маслово над железной дорогой обрушился вечером 13 ноября. В этот момент на нем находились легковушка и грузовик. В результате происшествия пострадали два человека. Следователи считают, что причиной обрушения стало движение перегруженного грузового автомобиля.

На данный момент ж/д пути освободили от завалов. Движение пригородных поездов на месте обрушения полностью восстановят в 11:00 по московскому времени 14 ноября.