"Мой район. Новости": турбокольцевой перекресток появился в Центральном Чертанове

В Центральном Чертанове улучшилась ситуация на дорогах благодаря внедрению новой системы организации движения. На перекрестке улиц Красного Маяка и Чертановской был установлен турбокольцевой перекресток, который позволяет водителям заранее выбирать нужную полосу движения, не перестраиваясь на самом кольце.

По данным статистики, новая разметка снизила аварийность на 15% и увеличила скорость проезда перекрестка на 10%. В настоящее время в Москве уже обустроено 13 таких перекрестков, а в следующем году планируется внедрить турбокольцевой перекресток и в центре города на одной из улиц.

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