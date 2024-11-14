14 ноября, 12:11Происшествия
Мосгортранс проведет расследование ДТП с электробусом на Алтуфьевском шоссе
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Руководство ГУП "Мосгортранс" организовало служебное расследование после ДТП с участием электробуса т73 на Алтуфьевском шоссе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Предприятие окажет пострадавшим необходимую поддержку и поможет с оформлением документов для получения страховой выплаты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель электробуса прошел медосмотр в установленном порядке, у него был межсменный отдых накануне происшествия. Электробус также выпущен на линию в исправном состоянии.
Авария произошла около 10:25. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два пассажира и водитель электробуса. Их госпитализировали.
В настоящий момент движение на месте ДТП происходит без задержек.
По информации ГАИ, электробус наехал на мачту городского освещения. Водителю стало плохо за рулем, в результате чего и произошла авария. В настоящее время сотрудники ведомства продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.
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