Мосгортранс проведет расследование ДТП с электробусом на Алтуфьевском шоссе

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Руководство ГУП "Мосгортранс" организовало служебное расследование после ДТП с участием электробуса т73 на Алтуфьевском шоссе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Предприятие окажет пострадавшим необходимую поддержку и поможет с оформлением документов для получения страховой выплаты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель электробуса прошел медосмотр в установленном порядке, у него был межсменный отдых накануне происшествия. Электробус также выпущен на линию в исправном состоянии.

Авария произошла около 10:25. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два пассажира и водитель электробуса. Их госпитализировали.

В настоящий момент движение на месте ДТП происходит без задержек.

По информации ГАИ, электробус наехал на мачту городского освещения. Водителю стало плохо за рулем, в результате чего и произошла авария. В настоящее время сотрудники ведомства продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.