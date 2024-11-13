"Московский патруль": 120 ДТП произошло с участием СИМ на востоке Москвы за 10 месяцев

За последние 10 месяцев около 120 аварий произошло на востоке Москвы с участием СИМ. В результате погибли три человека.

Автоинспекторы предупреждают, что самокаты, электровелосипеды и иные средства СИМ являются источником повышенной опасности, как автомобиль. Однако некоторые курьеры все равно нарушают правила дорожного движения. Для этого сотрудники ГАИ еженедельно выходят в рейды. Подробнее – в программе "Московский патруль".

