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13 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": 120 ДТП произошло с участием СИМ на востоке Москвы за 10 месяцев

"Московский патруль": 120 ДТП произошло с участием СИМ на востоке Москвы за 10 месяцев

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За последние 10 месяцев около 120 аварий произошло на востоке Москвы с участием СИМ. В результате погибли три человека.

Автоинспекторы предупреждают, что самокаты, электровелосипеды и иные средства СИМ являются источником повышенной опасности, как автомобиль. Однако некоторые курьеры все равно нарушают правила дорожного движения. Для этого сотрудники ГАИ еженедельно выходят в рейды. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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