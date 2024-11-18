Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 12:45

Новости

Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

Женщины с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы 24 ноября

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы

Собянин: в Раменском городском округе отражена атака летевшего к Москве БПЛА

Новости часа: Третьяковская галерея представила новую выставку на ВДНХ

Новости часа: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

Собянин: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

Собянин: Третьяковская галерея представила новую выставку на ВДНХ

Собянин: 164 образовательных учреждения построили в ТиНАО с 2012 года

Новости часа: столичным автовокзалам присвоили цвет и обозначили их ключевые направления

В "Алабушеве" построят 20 промышленных и социальных объектов. Это крупнейшая и одна из самых перспективных площадок в составе особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Некоторые высокотехнологичные производства там уже запустили. Например, делают противоопухолевые препараты, а также лекарства для терапии орфанных заболеваний.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика