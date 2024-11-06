Строительство второй очереди технопарка "Алабушево" выполнено на 20%

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Строительство второй очереди промышленного технопарка "Алабушево" в ЗелАО выполнено на 20%, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект реализуется при помощи ОЭЗ "Технополис "Москва" в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Строительство планируется завершить в 2026 году.

"Промышленный технопарк площадью свыше 100 тысяч квадратных метров будет включать в себя пять корпусов и офисный центр. Там смогут работать около 2,5 тысячи человек", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В трех производственных зданиях первой очереди "Алабушево" уже стартовала деятельность компаний, специализирующихся на производстве медицинских изделий, металлообработке и производстве компонентов для нефтегазовой отрасли. Эти предприятия предоставляют рабочие места для более чем 1,2 тысячи человек.

В рамках второй очереди строительства будет создано еще столько же рабочих мест. Это станет возможным благодаря завершению работ по возведению двух промышленных комплексов и семиэтажного делового центра.

Общая площадь новых зданий составит около 52 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин одобрил строительство двух объектов на северо-востоке и западе Москвы. Так, на Сельскохозяйственной улице в Ростокине появится спортивный комплекс, а на Верейской улице в Можайском районе – многофункциональный бизнес-центр.

Оба проекта возведут за счет инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда, благодаря чему в столице появится свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.