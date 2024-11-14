Russpass рекомендует прогуляться по обновленным паркам Москвы

В Москве завершились основные работы по благоустройству в нескольких парках, садах и скверах. Обновленные дорожки и аллеи теперь гораздо приятнее для прогулок. Эксперты сервиса Russpass рекомендуют посетить несколько интересных мест, которые подойдут для разных целей.

Например, парк "Яуза" будет интересен не только жителям ближайших районов, но и всего города. Там есть променады протяженность 40 километров с тихими зонами отдыха, а также предусмотрены 20 километров беговых и 17 километров веломаршрутов.

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