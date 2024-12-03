Новый путепровод через пути МЦД-1 связал два района

Новый открывшийся путепровод через пути МЦД-1 в районе Бескудниковском связал улицу 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и Инженерную улицу – в Алтуфьевском. Теперь из одного района в другой водители могут добраться за 5 минут вместо 20.

Двухполосная дорога также значительно упростила выезд на МКАД и Северо-Западную хорду. По словам руководителя проекта компании – генерального подрядчика Георга Аракеляна, строительные работы прошли хорошо, не вызвав сложностей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

