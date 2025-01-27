"Сити": топ-3 книг китайских авторов

Команда проекта "Сити" составила подборку книг китайских авторов. Первая книга – "Задача трех тел" автора Лю Цисиня. Это история о том, как личная травма может привести к глобальной проблеме.

Также стоит прочитать роман под названием "Кокон". Его написала Чжан Юэжань. В произведении рассказывается о том, как университетские преподаватели начали уходить в бизнес и возить товары в Россию на поезде, который едет из Пекина в Москву шесть суток.

В книге "Ее город" автора Чи Ли собраны новеллы о разных сторонах жизни современного Китая.

Подробнее – в программе "Сити".