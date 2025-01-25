Больше 90 мероприятий пройдет в столице ко Дню российского студенчества

Свыше 90 мероприятий организовано в Москве ко Дню российского студенчества. Посетителей ждут бесплатные концерты, экскурсии и соревнования.

Однако для их посещения необходимо заранее зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы". Для студентов также доступны катки – со студенческим билетом можно пройти на ледовые площадки или за символическую плату, или бесплатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

