Москвичам рассказали, где покататься на коньках в Москве

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25 января, 15:30

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В Москве в разгаре сезон катков – москвичи и гости столицы могут выбрать площадку на любой вкус. В парках, на стадионах и у торговых центров работают как платные, так и бесплатные катки, с искусственным или естественным льдом.

На Красной Пресне организовано не только комфортное катание, но и возможность присоединиться к прямому эфиру через телепорт – эксклюзивную разработку канала "Москва 24".

Помимо этого, каток на ВДНХ радует посетителей утренними зарядками по вторникам и четвергам, занятиями школы фигурного катания по средам и субботам, а также тематическими вечеринками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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