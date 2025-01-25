Москвичам рассказали, где покататься на коньках в Москве

В Москве в разгаре сезон катков – москвичи и гости столицы могут выбрать площадку на любой вкус. В парках, на стадионах и у торговых центров работают как платные, так и бесплатные катки, с искусственным или естественным льдом.

На Красной Пресне организовано не только комфортное катание, но и возможность присоединиться к прямому эфиру через телепорт – эксклюзивную разработку канала "Москва 24".

Помимо этого, каток на ВДНХ радует посетителей утренними зарядками по вторникам и четвергам, занятиями школы фигурного катания по средам и субботам, а также тематическими вечеринками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.