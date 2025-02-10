Никас Сафронов подарил Папе Римскому картину с МКС во время встречи в Ватикане

Фото: пресс-служба Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов подарил Папе Римскому Франциску картину с Международной космической станции. Встреча с понтификом состоялась в Ватикане в Доме Святой Марфы – резиденции Франциска, сообщает пресс-служба художника.

На подаренной Сафроновым картине изображено первое место служения главы Римско-католической церкви в Буэнос-Айресе. Полотно находилось на МКС с марта по сентябрь 2022 года, на станцию картину доставил космонавт Олег Артемьев. В ходе аудиенции Папа Римский благословил художника на создание уникальной коллекции картин для Ватикана, которые будут выставляться в странах Европы.

"Я благодарен Папе за эту встречу. Мы много говорили о культуре и о том, как важно помнить все духовное, созданное человечеством. Я невероятно счастлив, что мне было оказано высокое внимание<...> Я всегда стараюсь нести своими работами духовность, я верующий человек, для меня важен Бог, я занимаюсь благотворительностью", – поделился Сафронов впечатлениями от встречи с понтификом.

В прошлом году Никас Сафронов представил на своей персональной выставке "Большая любовь к Петербургу" портрет основателя Telegram Павла Дурова. По словам художника, эту работу он выполнил в современном, авангардном стиле.

Выставку картин Сафронова в Петербурге открывала итальянская актриса Орнелла Мути. В экспозиции художник представил произведения, которые, по его мнению, представляют симбиоз классического изобразительного искусства и современных технологий. Особенностью выставки стали QR-коды, расположенные у каждой из картин.