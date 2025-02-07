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07 февраля, 10:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Зимние сезоны" проходит в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка "Зимние сезоны" проходит в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": как устроен Большой театр

"Это Москва. Люди": Массимилиано Робино

"Моя Москва": Владислав Ветров. Часть 1

"Интервью": Анастасия Малькова-Макеева – о том, почему она взяла двойную фамилию

Актриса Анастасия Малькова-Макеева рассказала, почему не ходит в салоны красоты

"Сити": какие фильмы можно посмотреть в Москве на этой неделе

"Культура за 100 секунд": древнюю италийскую фреску представили в ГМИИ имени Пушкина

Горожанам представили культурную программу до конца недели в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии трамвайной инфраструктуры в Москве

В музее-заповеднике "Коломенское" проходит выставка "Зимние сезоны в Москве и Санкт-Петербурге". Экспозиция рассказывает о светской и интеллектуальной жизни XIX столетия.

Панк-сказка "Король и шут" пройдет на ЦСКА Арене. Там выступят боле 100 артистов.

В "Москонцерт Холле" состоится премьера музыкального спектакля "Штабной писарь". Это философская притча о доблести, поиске смысла жизни и природе человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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