"Культура за 100 секунд": выставка "Зимние сезоны" проходит в Москве

В музее-заповеднике "Коломенское" проходит выставка "Зимние сезоны в Москве и Санкт-Петербурге". Экспозиция рассказывает о светской и интеллектуальной жизни XIX столетия.

Панк-сказка "Король и шут" пройдет на ЦСКА Арене. Там выступят боле 100 артистов.

В "Москонцерт Холле" состоится премьера музыкального спектакля "Штабной писарь". Это философская притча о доблести, поиске смысла жизни и природе человека.

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