В кинопарке "Москино" прошли мероприятия в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

В честь 80-летия Победы в кинопарке "Москино" состоялись военно-исторические реконструкции, в том числе постановки, концерты и спектакли. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего во время праздников парк посетили примерно 44 тысячи человек. Например, 9 мая для них показывали трансляцию парада Победы на Красной площади. На большом экране гости могли наблюдать за маршем с участием военной техники и оркестра.

Танки проехали под композицию Александра Александрова "Песня о Советской армии", а реконструкторы прошли в парадном строю с флагами в исторических костюмах. Сводным оркестром дирижировал президент Российского духового общества Михаил Брызгалов.

"В окружении декораций, воссоздавших Москву 1945 года, каждый гость почувствовал себя частью большого народного праздника – праздника Победы!" – отметил Брызгалов.

Он выразил благодарность столичному департаменту культуры, "Москино" и городским школам искусств за возможность принять участие в этом значимом культурно-историческом проекте.

Своими впечатлениями от празднования в кинопарке также поделились и ученики московских школ искусств.

"9 Мая для меня особый праздник – бабушка жила в блокадном Ленинграде, много родственников воевало, но они все стойко пережили эту войну", – поделилась музыкант из московского творческого коллектива "Юные балакиревцы" Ева Экс.

Она также поблагодарила за возможность выступать в составе сводного оркестра на территории парка и выразила надежду на участие на его территории в будущем.

Среди гостей присутствовал сербский режиссер Эмир Кустурица. Его визит стал одним из ярких событий выходных. Он посетил постановку Игоря Угольникова "Победа! Знамя над Рейхстагом" и оценил съемочные площадки кинопарка. В дальнейшем Кустурица планирует снять здесь трилогию, вдохновленную русской классикой.

Всего в праздничные дни состоялось 14 показов спектакля, которые посетили около семи тысяч человек. Постановка Угольникова посвящена последним дням войны и финальной битве в Берлине, которая завершилась торжественным водружением Знамени Победы.

В спектакле были задействованы Сергей Маховиков, Алексей Колган, Иван Замотаев, Алексей Кравченко, Виктор Добронравов, Сергей Селин, Александр Андриенко и другие актеры.

Еще одной частью программы стала интерактивная реконструкция мирной жизни послевоенной столицы. На площадках "Москва 1940-х годов" и "Соборная площадь Москвы" перед посетителями артисты воссоздали сцену свадьбы 1945 года. Также горожане могли заглянуть в лавки с одеждой того времени, посетить мастерские автомеханика и сапожника.

В свою очередь, на площадке "Ступени Рейхстага" состоялись показы фильмов на военную тематику. Зрителям представили такие картины, как "В шесть часов вечера после войны", "Летят журавли", "Возвращение Василия Бортникова", "Брестская крепость", а также первые эпизоды фильмов "Подольские курсанты" и "По зову сердца".

Кроме того, в образовательном центре были показаны документальные ленты "Вековая доблесть. Ветераны", "Сестры милосердия" и "Будем жить!".

Помимо этого, для участников мероприятий были подготовлены спектакли по литературным произведениям. Например, на площадке "Театр Гонзаги" зрители увидели постановки "Весна", "А зори здесь тихие…" по мотивам повести Бориса Васильева и "Тишь" по повести Федора Крюкова.

Послушать посвященные войне стихотворения можно было в декорации "Центр Москвы", а в "Московском дворике" прошла постановочная съемка сцены из фильма "Приключения желтого чемоданчика". Причем в съемках участвовали как актеры, так и зрители.

Более того, гости могли представить себя в роли солдат и сыграть эпизод знаменитой картины "В бой идут одни "старики". На натурной площадке "Уездный город" была воссоздана атмосфера полевой кухни с маскировочными сетями, железной посудой на столе и другими предметами быта.

Вместе с тем на площадке "Глухая деревня" для участников была проведена спортивная игра "Зарница". Участники стали курсантами и испытали себя в меткости, метая картофель в бочки. Также они успешно преодолевали препятствия и обходили "колючую проволоку", которая была имитацией.

Кроме того, в рамках квеста "Почтальон победы" участникам нужно было доставить письмо адресату, выполняя при этом различные задания.

По случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в торжественном параде на Красной площади приняли участие свыше 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники СВО. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков, принимал его министр обороны РФ Андрей Белоусов.

На параде механизированную колонну возглавил танк Т-34. За ним проследовали ракетные и артиллерийские комплексы, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Завершил парад пролет группы высшего пилотажа "Стрижи" на истребителях МиГ-29, "Русские витязи" на Су-30СМ и 6 штурмовиков Су-25.