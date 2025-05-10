Собянин рассказал об обновленной ко Дню Победы экспозиции Музея героизма на ВДНХ

Обновленная экспозиция Музея героизма открылась на ВДНХ в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В павильоне № 59 "Зерно" разместилась не просто выставка, а пространство памяти и уважения участников Великой Отечественной войны и СВО. Среди экспонатов – диорама линии фронта в масштабе 1 к 20, которая детально воспроизводит линию фронта на одном из важных участков спецоперации, элементы вражеской техники США и НАТО, а также макеты боевых самолетов.

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