Лукашенко: гордость за спасших мир от нацистов объединяет белорусов и россиян

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Гордость за спасших мир от нацистов объединяет белорусов и россиян, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко в послании Владимиру Путину по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

"Священный долг каждого из нас – сделать все возможное, чтобы историческая правда и память о Великой Отечественной войне жили в веках, продолжая сплачивать два народа и обеспечивая неразрывную связь поколений", – говорится в сообщении.

Кроме того, белорусский президент поздравил других лидеров государств СНГ, а также народы Украины и Молдавии.

Обращаясь к главам стран СНГ, Лукашенко подчеркнул, что 9 Мая прославляется подвиг многонационального советского народа, который смог отстоять право на жизнь и свободу для будущих поколений.

Ранее Путин назвал 9 Мая священной датой для народа России, заявив, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР. Как указал президент страны, отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не угаснет. Он также выразил благодарность лидерам иностранных государств за приезд в Москву.