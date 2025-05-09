Первый парад в России в честь 80-й годовщины Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

Фото: телеграм-канал "Камчатский край | Правительство"

В Петропавловске-Камчатском торжественно прошел парад Победы, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Торжественное шествие на главной площади города началось в 10:00 по местному времени (в 01:00 по московскому времени). Всего в параде приняли участие около 1,1 тысячи военнослужащих из различных подразделений и кадеты. Также впервые по площади прошли юные казаки из числа учащихся профильных классов.

К участникам парада с трибуны обратился командующий войсками и силами на северо-востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев.

Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем Победы. Они подчеркнули важность праздника и призвали россиян следовать традициям.

На Параде в честь 80-летия Победы в Москве будут присутствовать главы почти из трех десятков стран. По Красной площади вместе с российскими военными пройдут 13 парадных воинских расчетов из-за рубежа.