Каскадеры из разных стран приехали на фестиваль трюкового искусства в кинопарке "Москино"

Каскадеры из разных страны собрались на Международном фестивале трюкового искусства, который проходит в кинопарке "Москино". Они воссоздадут конные погони и прыжки на мотоциклах с трамплина, а также проведут показательные бои и воспроизведут сцены из знаменитых фильмов.

Посетители мероприятия смогут пообщаться с постановщиками трюковых сцен и задать им интересующие вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.