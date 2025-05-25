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25 мая, 15:15

Город

Каскадеры съехались на фестиваль трюкового искусства в кинопарке "Москино"

Каскадеры съехались на фестиваль трюкового искусства в кинопарке "Москино"

Международный фестиваль трюкового искусства стартовал в кинопарке "Москино"

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Каскадеры из разных страны собрались на Международном фестивале трюкового искусства, который проходит в кинопарке "Москино". Они воссоздадут конные погони и прыжки на мотоциклах с трамплина, а также проведут показательные бои и воспроизведут сцены из знаменитых фильмов.

Посетители мероприятия смогут пообщаться с постановщиками трюковых сцен и задать им интересующие вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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